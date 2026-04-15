Глава Ступина проверил ход капемонта пешеходной зоны на проспекте Победы

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с коллегами и представителями подрядной организации проверил ход капитального ремонта пешеходной зоны на проспекте Победы, реконструкция которого проходит в рамках Народной программы Единой России.

Благоустройство одной из центральных территорий города выходит на финишную прямую. Работы ведутся комплексно — с обновлением инфраструктуры, озеленением и созданием комфортных пространств для отдыха жителей.

В рамках проекта уже завершена высадка молодых деревьев. На проспекте Победы появится более 100 кленов, 30 декоративных яблонь и 20 кустов сирени. При проведении работ учтены рекомендации специалистов питомника, предоставившего саженцы, что позволит обеспечить хорошую приживаемость растений и сформировать полноценную зеленую зону. При благоприятных погодных условиях озеленение продолжится — планируется высадка кустов гортензии.

На территории также выполнен значительный объем работ: смонтировано новое освещение, проведена досыпка грунта, залита чаша фонтана. Продолжается установка малых архитектурных форм — лавочек с бетонным основанием, шахматных столов и дополнительных мест для отдыха. Обновленная пешеходная зона станет современным общественным пространством для прогулок, встреч и досуга жителей всех возрастов.

«Пешеходная зона на проспекте Победы — важное общественное пространство для жителей округа. При благоустройстве мы уделяем внимание не только внешнему виду, но и удобству, функциональности, озеленению. Важно, что объект реализуется по предложениям жителей и включен в Народную программу партии „Единая Россия“. Мы видим, как шаг за шагом меняется городской округ, и эта работа будет продолжена. Наша задача — создавать комфортную и современную городскую среду для жизни людей», — отметил Сергей Мужальских.

Капитальный ремонт пешеходной зоны реализуется, в том числе, в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Качество и сроки выполнения работ находятся на постоянном депутатском и общественном контроле.

Параллельно в округе ведется взаимодействие с собственниками торговых объектов по приведению фасадов к единому стилю, покраске цоколей и входных групп.

Развитие общественных пространств, благоустройство и формирование современного облика округа остаются ключевыми направлениями Народной программы «Единой России», которая формируется на основе предложений жителей.

Комментарий депутата Московской областной Думы фракции «Единая Россия» Андрея Голубева:

Подводя итоги реализации Народной программы партии «Единая Россия», мы не должны забывать, что она выполнена в Подмосковье на 93% всего за четыре с небольшим года. И ее реализация продолжается прямо сейчас — ведь она рассчитана на пятилетку. В текущем 2026 году идет реализация важнейших наказов граждан, в том числе и в нашем Южном Подмосковье. Развитие региона продолжается! Итоги за 5 лет будут более весомыми.

В настоящее время продолжается сбор наказов и инициатив в новую Народную программу. Жители городского округа Ступино могут внести предложения по благоустройству, развитию инфраструктуры и социальной сферы на сайте естьрезультат.рф или по телефону 8-800-200-89-50. Все инициативы будут рассмотрены и учтены при формировании дальнейших планов развития округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.