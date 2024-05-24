Глава Ступина 27 мая выслушает жителей деревни Городище на выездной администрации

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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 27 мая встретится с жителями деревни Городище и выслушает их вопросы и предложения, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Уважаемые жители! Приглашаем принять участие во встрече с главой городского округа Ступино Сергеем Мужальских. Встреча пройдет в рамках работы «выездной администрации», — отмечается в сообщении.

В ходе общения можно будет задать вопросы, озвучить проблемные моменты напрямую Сергею Геннадьевичу и представителям муниципальной власти.

Встреча состоится 27 мая в школе по адресу: д. Городище, ул. Лесная 2. Начало в 17:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.