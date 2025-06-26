Глава Серпухова поздравил военнослужащего с рождением сына

В семье военнослужащего Александра из Серпухова 19 июня появился на свет сын Алексей, четвертый ребенок в семье, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

23 июня глава Серпуховского округа Алексей Шимко вместе с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей и партией «Единая Россия» поздравил семью защитника.

Александр в 2022 году отправился в зону специальной военной операции. Был ранен, за боевые заслуги награжден Орденом Мужества. Дома военнослужащего ждали супруга Юлия и дети Арсений, Илья, Алина.

С семьей Единый центр поддержки участников СВО на связи по всем вопросам и мерам поддержки. Всегда рядом. Понимаем, что этим женщинам тяжелее всех морально. Центр поддержки выполняет все просьбы: дать быстренько справку, чтобы супруга отпустили домой к новорожденному, фотографируем мужьям детишек, чтобы показать ребёнка в первые минуты жизни. Женщины чувствуют, что несмотря на то, что муж защищает интересы Родины, они здесь не одни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.