Глава Рузского округа Пархоменко вручил паспорта 9 юным жителям муниципалитета

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко вручил первый документ 9 юным жителям муниципалитета. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Еще 9 юношей и девушек из нашего округа стали полноправными гражданами России. И об этом свидетельствует паспорт, который вручили в торжественной обстановке каждому из них», — сообщил Пархоменко.

Он призвал ребят быть настоящими патриотами своей страны.

«Быть гражданином России — это высокая честь! Сегодня ваша главная обязанность — хорошо учиться. Успехов вам, удачи, выбрав свой путь, обязательно всегда ставьте перед собой цели и уверенно идите к ним», — отметил глава региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.