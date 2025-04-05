Глава Реутова проконтролировал ремонт дорог и дворов

Глава Реутова Филипп Науменко вместе с депутатом Московской областной думы Тарасом Васильевичем Ефимовым проинспектировали ход выполнения работ по ремонту дорожного покрытия и обновлению дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«На улице Молодежной в настоящее время меняют бордюрный камень и скоро приступят к укладке асфальта. Поменяем здесь дорожное покрытие на протяжении всей улицы — это больше 7,5 тысяч квадратных метров. Вторая точка обхода — дворовая территория дома № 17 на Юбилейном проспекте. Здесь начались работы по комплексному благоустройству. В настоящее время идет демонтаж старого бордюрного камня, после чего мы приступим к обновлению тротуаров, организации новых парковочных мест и укладке асфальта», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале.

Во время рабочего обход жители обратились с рядом предложений по улучшению территории. В частности, поступила просьба перепланировать выходы с детской площадки в целях безопасности. Также горожане высказали пожелания по установке дополнительных скамеек и расширению зеленых зон. Глава Реутова Филипп Науменко дал поручение учесть все поступившие предложения в ходе дальнейших работ.

В 2025 году также запланирован капитальный ремонт на проспекте Мира и улице Дзержинского. Напомним, что выбор этих объектов был определен на основе опроса жителей — администрация регулярно учитывает мнение горожан при формировании плана дорожных работ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.