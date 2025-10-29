Глава Раменского поздравил вторую вице-мисс Московской области с заслуженной победой

«На конкурс „Мисс Московская область“ я пришла просто потому, что почувствовала, что готова развиваться дальше и выйти за рамки привычного. Для меня это не просто конкурс, а возможность показать, что красота — это и сила, и уверенность, и умение быть собой», — рассказала раменчанка.

Глава Раменского округа вручил талантливой юной леди прекрасный букет цветов и пожелал дальнейших успехов во всех начинаниях.

20-летняя девушка учится в Московской государственной академии физической культуры на тренера-преподавателя.

В течение 16 лет Мария-Элина профессионально занималась художественной гимнастикой. Она имеет звание «мастер спорта» и сейчас обучает художественной гимнастике маленьких девочек. Своим примером во всем девушка считает маму.

«Титул Марии-Элины — это повод для гордости всех жителей округа, ведь участие нашей представительницы в областном конкурсе красоты подчеркивает достоинство и таланты нашей молодежи. Желаю Марии-Элине дальнейших побед и ярких свершений!» — сказал Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.