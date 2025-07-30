Глава Раменского округа проверил обновленные детские площадки в поселке Удельная

Глава Раменского округа Эдуард Малышев с рабочим визитом посетил поселок Удельная. На данной территории в этом году модернизировали три игровые площадки на ул. Горячева, Первомайской и Солнечной. В работе остались две детские площадки в поселке Спартак. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На улице Солнечная, установлены: игровой комплекс, качалка на пружине, качели с одним подвесом на деревянных стойках, парковый диван, урна и информационный стенд.

На улице Первомайская появились: игровой комплекс, качалка на пружине, качели с одним подвесом на деревянных стойках, парковый диван, урна и информационный стенд.

На улице Горячева установлены: игровой комплекс, многофункциональный спортивный комплекс, качели с двумя подвесами, качалка на пружине, качели-балансир, два парковых дивана, две урны и информационный стенд.

Выбор адресов для ремонта был сделан неслучайно: в первую очередь были выбраны те объекты, где оборудование устарело. Что же касается округа в целом, в этом году запланирована реконструкция более 40 площадок– от небольших дворовых до крупных игровых зон. 4 новые воркаут-зоны появятся для подростков и взрослых. Удобные качели, балансиры, карусели, качалки на пружине и скамейки, где могут отдохнуть родители, — все игровые комплексы выполнены с учетом пожеланий жителей и требований безопасности.

Срок окончания модернизации всех 40 детских игровых площадок в округе — 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.