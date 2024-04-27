Глава Раменского округа провел встречу с жителями по актуальным вопросам

Глава Раменского округа с коллегами заместителями выехали в Верейское теруправление. Был проведен прием граждан у Дома культуры «Спартак». Прямо на улице удалось ответить на большое количество вопросов, обстановка располагала к дружественному диалогу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Будет проведена опиловка деревьев и ямочный ремонт участков у домов 23, 29; внимание на ремонт дорожного полотна после газификации в деревне Верея; один из острых вопросов — навалы мусора на контейнерной площадке у дома 370, жители жалуются на несанкционированный сброс отходов неустановленными лицами. Принято решение усилить меры контроля с помощью камер «Безопасного региона», установить информационную доску о мерах наказания, оповещения о нарушениях в соседских чатах; будет проведена дополнительная промывка тех участков дорог, на которые жители обратили внимание.

Николай Ханин отметил, что жители тут активные, инициативные и поддерживают связь друг с другом, в курсе всех событий своих деревень.

«Рад, что конструктивный диалог приводит к положительным изменениям. Формат будем применять и на других территориях», — отметил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.