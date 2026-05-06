Глава Раменского округа присоединился к патриотической акции «Окна Победы»

К масштабному проекту присоединился глава округа Эдуард Малышев, поддержав инициативу по сохранению исторической памяти. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Трогательные изображения на стеклах — это не просто украшение, а символ светлой памяти о подвиге дедов и прадедов. В каждом рисунке отражена благодарность ветеранам за мирное небо и неразрывная связь поколений: от школьников, создающих символы Победы, до тех, кто ковал ее в 1945 году. Участие в акции подчеркивает общее единство в сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне.

Акция «Окна Победы» напоминает о цене мирной жизни, о героизме народа и важности передачи памяти о великих событиях детям и внукам.

«Приглашаю всех жителей Раменского округа присоединиться к этой доброй традиции! Пусть наши окна станут своеобразными „выставочными галереями“, где каждый рисунок — это слово благодарности героям, отстоявшим свободу нашей Родины», — сказал Эдуард Владимирович.

Особое внимание в рамках акции уделяется участию детей. Для подрастающего поколения это первый шаг к осознанному отношению к истории страны. Изображая георгиевскую ленту, Вечный огонь или голубя мира, дети прикасаются к пониманию того, что подвиг достоин памяти, а мир является величайшей ценностью.

«Окна Победы» в округе становятся доброй ежегодной традицией, объединяющей жителей всех возрастов. Праздничная атмосфера памяти в каждом дворе и на каждой улице позволяет еще раз напомнить: мы помним, мы гордимся, мы благодарны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.