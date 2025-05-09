Глава Раменского округа поздравил ветерана с 80-летием Победы

Евгений Нижник родился 19 сентября 1926 года. У него удивительная судьба. Когда началась война, он учился в школе. В начале лета 1942 года он ушёл из школы на военный завод. Работал по 12 часов. Очень хотел на фронт, раздобыл справку, что ученик токаря, и уже на следующий день его отправили в Самарканд, в училище. Ему довелось летать, быть инструктором для иностранных экипажей.

Евгений Трофимович — прекрасный педагог. Его трудовой стаж составляет более 65 лет, из них 15 лет трудился в Ильинской школе № 26. Для ветерана и теперь уже почётного гражданина Раменского м. о. прозвучали песни военных лет.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.