Глава Раменского округа оценил готовность техники к пожароопасному периоду

В преддверии пожароопасного сезона 2025 года в Раменском округе состоялся смотр, направленный на проверку готовности всех сил и средств, предназначенных для предотвращения и ликвидации природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе проверки глава Раменского округа Эдуард Малышев оценил готовность подразделений к выполнению задач, их техническую оснащенность и экипировку. Особое внимание при этом было сосредоточено на профилактических мерах и слаженности взаимодействия всех служб, участвующих в тушении пожаров.

«Хочу подчеркнуть, что эффективная работа по предотвращению и ликвидации пожаров начинается с раннего выявления угроз и оперативного реагирования. Важно, чтобы все организации и территориальные управления были готовы к любым вызовам, а также активно участвовали в проведении разведки и оповещении всех компетентных служб», — написал глава Раменского муниципального округа в социальных сетях.

Эдуард Малышев выразил благодарность всем участникам смотра за их самоотверженность и высокий профессионализм и отметил, что объединенными усилиями можно сократить число пожаров и уменьшить наносимый ими ущерб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.