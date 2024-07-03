Глава правительства Кузбасса заявил о мошенниках, орудующих от его имени

Первый заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов в своем Telegram-канале заявил, что от его имени жителям могут писать мошенники. По его словам, для этого злоумышленники создали двойник его аккаунта, сообщает журнал «Сiбдепо» .

«Если вам пишут от моего имени сообщения подобного рода — пожалуйста, не реагируете. Это мошенники. Лучше перезвонить и проверить», — уточнил председатель правительства Кузбасса.

Он призвал читателей проверять информацию и быть внимательными.

В Подмосковье злоумышленники также представляются должностными лицами, сотрудниками банков или коллекторских агентств и заявляют о просрочках платежей по кредитам и ипотекам. Официальные учреждения никогда не будут требовать срочные денежные переводы или личные данные россиян, напоминали гражданам в Министерстве государственного управления Московской области.