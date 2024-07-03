Глава правительства Кузбасса заявил о мошенниках, орудующих от его имени
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Первый заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов в своем Telegram-канале заявил, что от его имени жителям могут писать мошенники. По его словам, для этого злоумышленники создали двойник его аккаунта, сообщает журнал «Сiбдепо».
«Если вам пишут от моего имени сообщения подобного рода — пожалуйста, не реагируете. Это мошенники. Лучше перезвонить и проверить», — уточнил председатель правительства Кузбасса.
Он призвал читателей проверять информацию и быть внимательными.
В Подмосковье злоумышленники также представляются должностными лицами, сотрудниками банков или коллекторских агентств и заявляют о просрочках платежей по кредитам и ипотекам. Официальные учреждения никогда не будут требовать срочные денежные переводы или личные данные россиян, напоминали гражданам в Министерстве государственного управления Московской области.