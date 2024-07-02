В Подмосковье рассказали, как обезопасить себя от «цифровых» мошенников

Злоумышленники представляются сотрудниками банков или коллекторскими агентствами и заявляют о просрочке платежа по ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

В новой схеме обмана телефонные мошенники утверждают потенциальной жертве, что существует задолженность по ипотечному кредиту, и требуют срочного предоставления конфиденциальных данных. В разговоре они убеждают человека, что сведения о просрочке есть в Бюро кредитных историй, и для решения проблемы просят сообщить данные СНИЛС и код из СМС.

Чтобы запутать собеседника, мошенники специально говорят, что не имеют права запрашивать персональную информацию, поэтому высылают код в смс для подтверждения. Так, злоумышленники получают доступ в личный кабинет на «Госулугах» или в онлайн-банк жертвы, похищают деньги и даже оформляют кредиты.

Важно помнить, что никакие официальные учреждения не будут требовать срочных денежных переводов или предоставления личных данных по телефону. Если получили подобный звонок, не торопитесь принимать решения наспех. Проверьте информацию о просрочке по ипотеке самостоятельно, связавшись с банком напрямую или посетив отделение.

Будьте бдительны и не поддавайтесь на угрозы и манипуляции телефонных мошенников. В случае сомнений или недоверия лучше всегда уточняйте информацию у официальных источников, чтобы избежать финансовых потерь и негативных последствий.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.