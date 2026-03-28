Глава Подольска провел встречу с представителями детского реабилитационного центра

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов 26 марта провел встречу с представителями центра в формате здравчаса. Обсудили организацию дорожного движения, благоустройство территории, а также досуг маленьких пациентов и их родных. Этому вопросу уделят особое внимание, организуют концерты, выставки, праздники от наших коллективов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Наша главная цель — чтобы каждый ребенок и каждая семья чувствовали: в Подольске их поддерживают не только врачи, но и жители», — сказал Григорий Артамонов.

Забота о здоровье детей — это общее дело, требующее внимания и участия на всех уровнях. Необходимо создавать условия, при которых каждый ребенок, независимо от сложности диагноза, получит шанс на полноценное восстановление. Здесь у Подольска особая роль.

Сегодня в Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик», открытый Президентом Владимиром Путиным почти три года назад, приезжают ребята со всей страны. Современные технологии, профессиональная команда и индивидуальный подход позволяют добиваться серьезных результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.