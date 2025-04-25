Глава Подольска отличившихся сотрудников ОКБ «Гидропресс»

«В год 80-летия Великой Победы чествуем тех, кто сохраняет и приумножает трудовую славу Подольска и России. Сегодня посетил легендарное предприятие ОКБ „Гидропресс“, история которого неотделима от истории нашей страны. Благодарю коллектив ОКБ „Гидропресс“ за преданность профессии, высокие результаты, уважение к традициям. Пусть слава о ваших достижениях звучит так же громко, как слава тех, кто ковал Победу в тылу. Желаю здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов», — сказал Артамонов.

Артамонов отметил, что предприятие является гордостью Подольска, ровесником атомной отрасли, ярким пример того, как наука, инженерная мысль и преданность делу могут изменить ход истории. С первых дней бюро решало задачи государственного масштаба, создавая установки, без которых было бы невозможно развитие как оборонного комплекса, так и мирного атома.

Спустя десятилетия предприятие продолжает развивать международные проекты и укреплять энергетическую безопасность страны.

Глава округа вручил медали «За безупречную службу» нескольким работникам, в том числе Александру Даниленко.

Даниленко отдал родному предприятию почти полвека, прошел путь от инженера-технолога до заместителя начальника научно-технического отдела. С 2004 года возглавляет совет ветеранов. В этом году организация стала лучшей в России.