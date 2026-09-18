Глава Подольска Артамонов проголосовал на выборах онлайн

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в день голосования воспользовался дистанционным электронным голосованием и призвал жителей участвовать в выборах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проголосовал на выборах с помощью дистанционного электронного голосования. На участие в процедуре потребовалось несколько минут.

Артамонов отметил, что выборы дают жителям возможность влиять на жизнь округа. По его словам, от участия граждан зависит продолжение курса на развитие Подмосковья, поддержку семей участников спецоперации и создание комфортной среды.

«Накануне выборов президент России Владимир Путин отметил, что будущее России и ее суверенитет зависят от позиции каждого. Сегодня наше участие — это демонстрация единства и ответ тем, кто хочет нас сдержать. Мы сами будем определять свою судьбу», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Глава округа призвал жителей не откладывать участие в выборах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.