Глава Одинцова проголосовал на муниципальных выборах в Совет депутатов

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов принял участие в муниципальных выборах в Совет депутатов Одинцовского округа. Руководитель муниципалитета проголосовал на участке № 3949, расположенном в филиале Культурно-досугового центра «Барвиха», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Считаю, что это гражданский долг, который нельзя игнорировать. Местный совет принимает бюджет, утверждает все ключевые нормативно-правовые акты, определяет стратегию развития округа. Как пройдут следующие 5 лет — решают граждане, которые участвуют в выборах. Это очень важно. Если вы еще не голосовали — обязательно воспользуйтесь своим гражданским правом!», — сказал галва.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, в Одинцовском округе заключительный день голосования за новый состав Совета депутатов муниципалитета. В 8:00 открылись 173 избирательных участка. Отдать свой голос можно до 20:00.

Кроме того, избиратели, зарегистрировавшиеся в системе ДЭГ через портал Госуслуг, смогут голосовать дистанционно. В Одинцовском округе более 36 тысяч жителей выбрали онлайн-формат. Дистанционное голосование также заканчивается 8 сентября в 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.