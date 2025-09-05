Глава Мытищ встретилась со школьным парламентом

В гимназии Nº16 прошла встреча главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой с ребятами из школьного парламента, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе они обсудили возможности реализации проектов парламента и внедрения их в образовательные учреждения, работу школьных медиацентров, участие в муниципальных молодежных конкурсах. Юлия Купецкая подчеркнула, что администрация г. о. Мытищи готова поддерживать инициативы школьников.

«Интересно было послушать школьников о любимых местах в нашем муниципалитете и их рассуждения об улучшении внешнего облика Мытищ. Нам важно учитывать мнение молодежи, чтобы наш округ был комфортным для всех поколений. Желаю школьному парламенту ярких идей, новых побед и успехов. Только вперед», — сказала Юлия Купецкая.

Школьный парламент объединяет активных и целеустремленных учащихся округа. Вместе они реализуют важные проекты в различных направлениях — науке, медиа, культуре, спорте, труде, правопорядке и др.

В числе масштабных мероприятий, организованных парламентом: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в которой ежегодно участвует более 20 команд; творческий конкурс «Две звезды»; благотворительный турнир по волейболу.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.