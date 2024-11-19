Глава Можайского округа встретился с семьями погибших героев СВО

В Можайске к семьям участников специальной военной операции относятся с особым вниманием и заботой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совместно с координатором фонда «Защитники отечества» Галиной Аксеновой на регулярной основе организовываются познавательные и интересные поездки для семей участников СВО. В текущем году организовали уже пятую по счету поездку.

В этот раз встреча произошла в самом сердце нашего округа, в святой обители Спасо-Бородинского женского монастыря. Это место с богатой историей, оно было основано вдовой генерала Александра Алексеевича Тучкова, убитого в бородинском сражении 8 сентября 1812 года. Желая увековечить память мужа и всех воинов, погибших в Бородинском сражении, Маргарита Михайловна Тучкова (Игумения Мария) построила на месте гибели супруга церковь Спаса Нерукотворного.

В самом главном здании Спасо-Бородинского ансамбля во Владимирском соборе благочинный церквей Можайского округа священник Иоанн Лобода провел заупокойную литию о героях можайской земли. Именно в этот день для мам, бабушек, жен, сестер открылись двери сердца святыни — церковь Спаса Нерукотворного Образа.

«Выражаю благодарность всем матерям, воспитавшим таких героев. За счет сильного и непоколебимого духа ваших мужчин мы сейчас живем под мирным небом. Со своей стороны мы постараемся оказывать всю необходимую помощь, и с заботой относится к каждой семье», — сказал Глава Можайского округа Денис Викторович Мордвинцев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.