Глава миссии СНГ оценил организацию выборов в Королеве

Глава наблюдательной миссии СНГ Ильхом Нематов посетил избирательные участки в Королеве и оценил работу комиссий, организацию голосования и меры безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава наблюдательной миссии Содружества Независимых Государств Ильхом Нематов посетил избирательные участки № 1056 и № 1060 в Центральном дворце культуры имени М. И. Калинина. На открытии участков его встретил председатель территориальной избирательной комиссии округа Владимир Печенин.

Нематов оценил работу избирательных комиссий, побеседовал с председателем участковой комиссии Татьяной Зеленцовой, осмотрел залы для голосования и проверил систему безопасности. По итогам визита он отметил высокий уровень организации выборов.

Безопасность на участках обеспечивают сотрудники полиции и современная пропускная система. Просторные залы украшены воздушными шарами, голосование сопровождается музыкой. Визит главы миссии СНГ подтвердил, что выборы проходят в прозрачной и безопасной атмосфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.