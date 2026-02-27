Глава МЧС Подмосковья проверил части в двух округах

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов 26 февраля посетил Павловский Посад и Орехово-Зуево, где встретился с пожарными и добровольцами, а также оценил оснащение подразделений, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В Павловском Посаде Алексей Павлов встретился со сборной Московской области по пожарно-спасательному спорту. Команда является лидером в Центральном федеральном округе и одной из сильнейших в стране. Спортсмены готовятся к Кубку МЧС России, который пройдет в Уфе со 2 по 5 марта. Руководитель главного управления обсудил с тренерами и участниками подготовку к турниру и пожелал им успешного выступления.

Также он посетил расположение добровольной пожарной команды «Павлово-Посадское» в деревне Евсеево, где оценил материально-техническую базу подразделения.

В Орехово-Зуеве начальник главного управления побывал в специализированной пожарно-спасательной части №24. Он ознакомился с техническим оснащением, организацией службы и уровнем подготовки личного состава. Отличившимся сотрудникам вручили награды, коллективу передали ценный подарок.

Кроме того, Алексей Павлов посетил отдельный пост ПСЧ №250 ТУ №6 ГКУ МО «Мособлпожспас», оценил оснащенность подразделения и почтил память огнеборцев, погибших при исполнении служебного долга. По итогам поездки он дал оценку деятельности руководства 23 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области и определил приоритетные направления дальнейшего совершенствования службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.