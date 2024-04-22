Глава Лобни осмотрела содержание улицы Текстильная

Глава городского округа Лобня Анна Кротова продолжает утренние обходы территорий муниципалитета. Так, в пятницу она осмотрела территорию у дома 14 по ул. Текстильной, передает пресс-служба администрации городского округа.

Во дворе дома проходят коммуникации теплосети. Глава дала распоряжение привести в порядок прилегающую территорию. Кроме того, в одном месте просел асфальт на месте проведенных ремонтных работ. Организация, которая отвечала за ремонт, должна восстановить покрытие. Жители просили установить столбик на пешеходной дорожке к дому 14 по улице Булычева. Просьбу тоже взяли в работу. УК займется опиловкой сухих деревьев во дворе. Детские площадки покрасят и отремонтируют в рамках месяца чистоты и благоустройства.

Кроме того, совместно со своими заместителями и представителями подрядчика, отвечающего за содержание городских дорог, глава провела обход, начиная с улицы 40 лет Октября. Здесь профильные службы получили поручение улучшить качество уборки смета и придорожной полосы.

«Со следующих выходных в городе начнем делать свежую разметку. Это преобразит наши дороги. На Калинина поговорили с жителями. Они рассказали, что на разворотной площадке для автобусов не хватает контейнера для отходов. Его мы установим. Также обсудим с руководством „Мострансавто“ монтаж модульного туалета. Кроме того, жители предложили сделать здесь остановку „Окружная, 1“. Берем предложение в работу. Для начала установим знак и уберем лужу, для этого есть технические решения», — рассказала Анна Кротова.

Также комиссия прошла по лесопарку. Глава дала поручение открыть общественный туалет и поддерживать его в надлежащем состоянии. В парке много мусора и поваленных деревьев. На этой неделе в парке запланирован масштабный субботник, где подведут итоги месяца чистоты и благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.