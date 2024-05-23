Глава Лобни обошла территорию округа и проверила уборку подъездов и ремонт дорог

Глава городского округа Лобня Анна Кротова продолжает ежедневные обходы территорий. Она общается с жителями, при обнаружении недоработок дает поручения обслуживающим организациям по их устранению. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Так, во время обхода Краснополянской, 35 жители дома № 33 попросили прийти и к ним. На этот раз вместе с муниципальным депутатом Сергеем Андреевым глава провела обход здесь.

«Двор чистый, жители ухаживают за палисадниками. Есть вопросы к качеству уборки подъездов. Дала поручение отгенералить. В субботу проверю», — отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Жители сообщили главе о частых подтоплениях в подвале. Решено, что впредь сантехник будет раз в два дня его проверять и в случае необходимости — сигнализировать Водоканалу. Дом будет включен в план капитального ремонта на 2026 год.

Также обход прошел на Ленина, 35. Сюда выехали по обращению жителей по поводу раскопок после аварийного ремонта Водоканала. На данный момент трактор все закопал. В ближайшее время проведут работы по благоустройству.

По содержанию дома глава округа дала поручение провести обработку подвала, заменить выбитые стекла в подъезде и сделать гидроизоляцию навеса.

«Второе касание по Чехова, 7А. Жители обратились с просьбой заделать межпанельные швы. Проинспектировали ход работ, которые велись по новой технологии и новыми материалами без запаха — использовалась однокомпонентная акриловая мастика российского производства», — также рассказала Анна Владимировна.

Кроме этого, глава проверила качество ремонта дороги по улице Можайского, который ведется по программе Губернатора Московской области. По этой локации замечаний нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.