Глава Лобни Кротова посетила завод в округе по производству сыров

Глава Лобни Анна Кротова посетила с рабочим визитом предприятие ООО «Милкпром». В июле этого года компания запустила на территории городского округа производство разнообразной молочной продукции, включая традиционную линейку европейских сыров: Mozzarella, Camembert, Brie. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В состав завода входит 4 производственных цеха. Под брендом ALTI компания выпускает сыры с белой благородной плесенью, полутвердые, творожные и сыры в панировке.

Анна Владимровна оценила, как проходит прием и подготовка сырья, познакомилась с основным циклом производства сыров, осмотрела камеры созревания и хранения, а также линию упаковки готовой продукции.

«Мы приветствуем и поддерживаем открытие таких предприятий на нашей территории. Теперь, покупая сыры ALTI, вы будете знать, где они производятся», — отметила глава города в своем Telegram—канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.