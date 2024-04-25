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Глава Люберец встретился с жителями округа в формате выездной администрации

Глава городского округа Люберец Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации в деревне Мотяково (ЖК «Кореневский Форт»). Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

По просьбам жителей ее провели в автобусах — данный формат хорошо себя зарекомендовал.

«Обсудили вопросы, связанные со строительством социально значимых объектов, работой учреждений образования и здравоохранения округа. Жители также просили уделить внимание проблеме строительства, ремонта и содержания дорог, работе общественного транспорта. Волнует люберчан большое количество большегрузов, проезжающих по территории деревни. Они попросили рассмотреть возможность установки ограничительных знаков», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что отдельно поговорили о проблемах, связанных с вопросами экологической безопасности. Рядом с деревней расположено много предприятий и промышленных зон. Регулярно проводим рейды по проверке их деятельности. При нарушении экологического режима принимаются соответствующие меры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.