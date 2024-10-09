Глава Люберец встретился с участниками молодежного актива «ПРОДвижение»

Руководитель городского округа Люберцы Владимир Волков в среду встретился с участниками школы молодежного актива «ПРОДвижение». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие состоялось в недавно открытой новой школе «Созвездие».

«ПРОДвижение» — это уникальная площадка, которая не имеет аналогов в Подмосковье. С 7 по 10 октября для 100 волонтёров округа организована образовательная программа по направлениям «Патриотика», «Медиаволонерство», «Событийное волонтерство», «Эковолонтерство». С лекциями, мастер-классами и тренингами перед ребятами выступают эксперты и специалисты Ассоциации «Добро.РФ», Федерального агентства по делам молодёжи, министерства информации и молодёжной политики региона», — отметил Волков.

Он поблагодарил наставников за вклад в воспитание подрастающего поколения, спикеров — за профессионализм и желание делиться своими знаниями. Ребятам пожелал продуктивной работы и новых полезных знакомств.

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