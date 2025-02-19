Глава Люберец вручил ветеранам ВОВ юбилейные медали к 80-летию Победы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В честь 80-летия Победы вручил юбилейные медали нашим уважаемым жителям. Среди награждённых — труженики тыла Раиса Александровна Жукова, Надежда Максимовна Инюшева и Нина Самсоновна Молчанова, бывшие узники концлагерей Владимир Николаевич Сгибнев, Антонина Михайловна Сёмина, Елена Григорьевна Зиновьева, Евгения Андреевна Зайкина и Зинаида Васильевна Чертович, жительницы блокадного Ленинграда Галина Михайловна Цветкова и Полина Ивановна Константинова», — отметил Волков.

Глава Люберец уточнил, что юбилейная награда учреждена указом президента.

«В преддверии знаковой для страны и всего мира даты юбилейные медали получат 574 жителя нашего округа. За плечами каждого — непростой путь и личный вклад в Великую Победу. Крепкого здоровья, бодрости духа и низкий поклон за героизм, стойкость и мирное небо!» — подытожил Владимир Волков.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.