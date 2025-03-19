Глава Люберец Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков ответил на вопросы жителей во время встречи в формате выездной администрации, она прошла в Инженерно-технологическом лицее по адресу: Люберцы, ул. Камова, д. 4. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Реализуем масштабный совместный проект Москвы и Подмосковья по созданию парка „Дружба“, прилегающего к озеру Черное. Он свяжет собой наш микрорайон Зенино и соседний район столицы Некрасовка. Сейчас подрядчик ведет активные работы по возведению моста. Здесь появится современный парк с прогулочной зоной, детскими и спортивными площадками. Работы планируется завершить осенью 2025 года», — отметил Волков.

Глава Люберец добавил, что жители дома № 15 по ул. Комсомольская попросили обратить внимание на капремонт кровли.

«Подрядчик кровлю вскрыл, но темп работ на объекте нужно наращивать. У людей есть справедливые опасения, поэтому поручил взять адрес на контроль и подключиться к ремонту нашим службам, чтобы завершить работы уже к 1 июня и жители не испытывали неудобств», — пояснил Владимир Волков.

Также на встрече с жителями обсудили вопросы содержания территории и работы управляющих компаний, благоустройства, безопасности и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.