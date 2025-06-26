Глава Ленинского округа вручил удостоверения членам местной Общественной палаты

Пленарное заседание Общественной палаты Ленинского городского округа состоялось в историко-культурном центре в Видном. В мероприятии принял участие глава муниципалитета Станислав Каторов, он вручил общественникам удостоверения, подтверждающие их полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В соответствии с Уставом, заседания нашего общественного органа должны проходить четыре раза в год. Сегодняшнюю встречу начали с приятной части — получения удостоверений членов Общественной палаты из рук главы округа. Это большая честь для всех наших коллег. Кроме того, в повестке дня — еще ряд рабочих вопросов», — приводятся в сообщении слова председателя Общественной палаты Ленинского городского округа и члена Общественной палаты Московской области Константина Куракина.

Уточняется, что текущий состав Общественной палаты сформирован в январе 2025 года, после чего общественники избрали свое руководство и распределились по комиссиям. В ходе пленарного заседания члены палаты обсудили промежуточные итоги работы восьми комиссий и инициированные ими проекты.

«В Общественной палате Ленинского округа работают как новички, так и опытные представители. Их деятельность охватывает разные области: бизнес, спорт, образование, культуру, социальные проекты, СМИ, здравоохранение, ЖКХ и другие. Перед ними стоят амбициозные задачи на ближайшие годы. В число приоритетных направлений входит повышение уровня жизни наших жителей и улучшение взаимодействия между государственными органами и обществом», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

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