Глава Ленинского округа Каторов встретился с семьями военнослужащих

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов встретился с семьями военнослужащих. Встреча прошла на территории храма Успения Пресвятой Богородицы совместно с руководителем регионального филиала Госфонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой, представителями духовенства и администрации муниципалитета. Мероприятие началось с молебна за защитников на передовой и почтения памяти погибших, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Все, что связано с нашими военнослужащими и их семьями, сбором гуманитарной помощи и оказанием поддержки людям, сейчас объединяет наш округ. Большое количество наших ребят все еще находятся за ленточкой и регулярно обращаются с просьбами о различной гуманитарной поддержке, которую мы оказываем на постоянной основе», — сказал глава Каторов.

Во время беседы за чашкой чая были затронуты несколько актуальных тем, среди которых были вопросы поддержки семей военнослужащих, а также самих солдат, единовременные выплаты для семей мобилизованных, организация мероприятий для детей, патриотическое воспитание и реабилитация вернувшихся с фронта. В завершение встречи Станислав Каторов вручил подарки всем присутствующим детям.

«Такие встречи очень нужны, особенно семьям, поскольку дают ощущение поддержки и внимания со стороны администрации и фонда «Защитники Отечества». Это помогает нам осознать, что мы важны. Бойцам тоже крайне важно понимать, что здесь, с их семьями работают, и они получают необходимую поддержку», — рассказала жена мобилизованного бойца специальной военной операции Александра Хамрина.

По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольги Ермаковой, сотрудничество округа с фондом и его филиалом играет ключевую роль в преодолении сегодняшних общих вызовов.

За почти два года работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Ленинском округе были открыты 15 пунктов для сбора гуманитарной помощи, из которых с начала специальной военной операции отправлено более 50 конвоев, и это составляет свыше 270 тонн гуманитарного груза.

Кроме того, летом 2024 года был открыт Координационный военно-патриотический центр «Стратегия». Основной задачей которого является сбор и анализ информации о военнослужащих, обработка и выполнение запросов от бойцов и их семей. С момента своего открытия центр обработал 42 обращения — это сбор и отправка гуманитарной помощи, юридические, психологические консультации и др.

Муниципальное отделение фонда «Защитники Отечества» расположено в кинотеатре «Искра» на Советском проезде, обратиться в него можно по телефону: 8 (920) 754-76-85. Центр «Стратегия» находится по адресу: улица Школьная, дом № 70, телефон: 8 (903) 532-25-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.