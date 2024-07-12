Глава Красногорска встретился с жителями округа в формате выездной администрации

Глава городского округа Красногорска Дмитрий Владимирович Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации в Доме культуры «Опалиха». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Возвращаясь с «повторным касанием» и анализируя решения по тем вопросам, что звучали на нашем предыдущем приеме, в подавляющем большинстве видим позитивную динамику в части отработки поставленных задач. Благодарен жителям за акцентированное внимание на темах чистоты и порядка, а также работе управляющих компаний», — прокомментировал Волков.

Основные вопросы жителей микрорайона — развитие территории, благоустройство общественных пространств и мест отдыха.

Также по обращению жителей дома № 5 на ул. Мира рассмотрят вопрос переноса капитального ремонта кровли на более ранние сроки.

«Поступившие сигналы в обязательном порядке получат дальнейшее реагирование», — отметил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.