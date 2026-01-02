Глава Красногорска подвел основные итоги года в эфире местного телеканала

Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков принял участие в эфире «Прямой разговор» на телеканале КРТВ, где подвел главные итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов и горожан, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первой темой беседы стала поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

Более двух тысяч бойцов из Красногорска находятся в зоне СВО. За семьями каждого из них закреплены персональные кураторы, а о благополучии 1802 детей заботятся специалисты центра поддержки. В этом году на фронт было отправлено более 350 тонн гуманитарной помощи.

14 февраля в Московской области было открыто региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО. В первые же дни в организацию поступило более 200 заявлений от участников специальной военной операции. Красногорское отделение возглавил ефрейтор, младший сержант Борис Будник.

Сегодня в красногорской Ассоциации более 100 участников, за год при содействии организации было отравлено почти 100 тонн гуманитарной помощи. Также в этой работе задействованы и фонд «Забота», и многочисленные волонтерские объединения, которые занимаются плетением маскировочных сетей, делают окопные свечи, сухие супы и каши, формируют помощь.

С начала года в рамках адаптации участников СВО в округе обустроили свыше 300 понижающих бордюров, 20 пандусов в подъездах, создали около 10 индивидуальных парковочных мест.

Уходящий год был объявлен Президентом РФ Годом защитника Отечества. И особое значение на всех уровнях придается сохранению исторической памяти. Дмитрий Волков сообщил, что Красногорску могут присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» по инициативе ветеранского сообщества. Уже получено положительное заключение РАН.

Пристальное внимание глава муниципалитета уделил и теме ЖКХ. Так, он отметил, что свыше 50% коллектива крупнейшей коммунальной службы Красногорска — МБУ «Красногорская городская служба» — местные жители.

«КГС признана одной из самых эффективных служб в Московской области. Она выполняет весь спектр работ, которые необходимы на территории — начиная от дома, двора, заканчивая дорогами, остановками. Радует, что пошел тренд, и сейчас более половины работников — красногорцы», — отметил Дмитрий Волков.

В эфире глава округа напомнил о проведенном строительстве и капитальном ремонте социальных объектов. В 2025 году были открыты детсады на 200 мест в ЖК «Ильинские луга», на 20 мест в микрорайоне Павшинская пойма, на 250 мест в ЖК «Ильинойс», на 310 мест в ЖК «Лесобережный», на 350 мест в ЖК «Ильинские луга», на 196 мест в ЖК «Малина» и на 315 мест в ЖК «Аникеевский», а также школы на 1100 мест в ЖК «Митино О2», на 550 мест в ЖК «Лесобережный», блок начальных классов на 160 мест и детский сад на 260 мест в ЖК «Тетрис».

Было капитально отремонтировано здание детсада на улице Циолковского, а текущие ремонты провели в более чем 25 детсадах и школах округа.

Глава муниципалитета также отметил, что в 2026 году планируется завершить строительство ряда поликлиник: в ЖК «Ильинские луга», «Лесобережный», «Новая Рига». Продолжится и оснащение лечебных учреждений современным оборудованием.

Важным шагом модернизации системы здравоохранения в округе станет капитальный ремонт 12-этажного стационара, который стартует в 2026 году.

«Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Московской области за поддержку, потому что мы с нового года запускаем капитальный ремонт стационара. Необходимо создать более удобные и комфортные условия — как для врачей, так и для жителей Красногорска», — сказал Дмитрий Волков.

Еще одна значимая тема, которой глава муниципалитета коснулся в ходе эфира — транспортная доступность. В 2025 году в Красногорске отремонтировали 25 участков дорог, в том числе 7 — региональной сети. В округе за год устранили почти 8 тысяч ям на дорогах.

Кроме того, завершается строительство тоннеля в Путилково, возобновлены работы по строительству путепровода в Опалихе. Также ведется строительство дублера Пятницкого шоссе, его строительная готовность уже превысила 30%.

Важным событием стало открытие путепровода в Аникеевке. Этот современный двухполосный объект длиной 410 метров в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км улучшил транспортную доступность для жителей поселка Нахабино и расположенных поблизости жилых комплексов.

В 2025 году количество облагороженных «Народных троп» достигло 50.

Также в этом году обустроили 24 детских площадки и благоустроили 29 дворов.

Кроме того, в ближайшие годы в Красногорске планируют открыть пять станций метрополитена.

«В 2027 году появятся станции „Липовая роща“, „Рублево-Архангельское“ и дальше — ближе к Новорижскому шоссе, где сегодня расположен гипермаркет „Глобус“, будет транспортно-пересадочный узел станции „Ильинская“. И, что важно, уже начато проектирование станций „Красногорская“ неподалеку от одноименной станции МЦД, и „Изумрудные холмы“. Это сыграет колоссальную роль в части удобства и комфорта для наших жителей», — сказал Дмитрий Волков.

Среди тем, которых коснулся глава Красногорска, и развитие института сельских старост — их уже 20 в округе, и доступность зимних видов спорта — в округе действуют 5 катков с искусственным льдом, а всего за зиму планируют залить 59 катков, если позволит погода. Поговорили о культурной афише, которая включает почти 400 мероприятий, в том числе свыше 200 новогодних программ для детей и взрослых.

Также глава округа отметил, что четвертый год подряд Красногорск входит в число лучших в рейтинге эффективности муниципалитетов региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.