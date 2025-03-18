Глава Красногорска Дмитрий Волков вручил паспорта юным жителям округа

Знаменуя 11-ю годовщину с момента воссоединения Крыма с Россией глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков вручил паспорта гражданина РФ красногорцам, которым исполнилось 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Современники исторических событий, наше юное поколение вступает сегодня в пору гражданской зрелости, и в этом следует традициям предшественников, своих родителей и наставников. Именно эти исконные качества — патриотизм, уважение к подвигам предков и истории Отечества — формируют характер и личность, ведут к вершинам будущего через вызовы и испытания. И, находя свое место на жизненном пути, важно уметь действовать командно и всегда следовать зову сердца. Искренне поздравляю вас с обретением самого важного в жизни документа! Успехов, вдохновения, новых побед и свершений», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.