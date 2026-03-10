Глава Коми поделился воспоминанием о подвиге двух женщин-шахтеров из Воркуты

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн в рамках специального проекта «Фронт под землей» портала Life.ru рассказал о вкладе воркутинских женщин в победу в Великой Отечественной войне. Он отметил, что работа шахтеров из Воркуты в военные годы была важной составляющей общей Победы.

В своем выступлении руководитель региона привел в пример судьбы двух легендарных для республики жительниц — Ксении Пластининой и Ванды Барсуковой. По его словам, их биографии служат для всей страны образцом высочайшей самоотверженности.

«Ксения Андреевна Пластинина и Ванда Модестовна Барсукова — две женщины-легенды, две судьбы, два примера невероятной силы. Наша гордость! Их имена навсегда вписаны в историю Республики Коми и всей страны как пример самоотверженности, ставшей залогом Победы в Великой Отечественной войне», — заявил Гольдштейн.

Глава Коми напомнил, что в то время, когда мужчины защищали Родину на полях сражений, молодые женщины Воркуты в суровых условиях Крайнего Севера продолжали добывать уголь. Этот уголь, буквально ценившийся на вес золота, был крайне необходим блокадному Ленинграду.

Ранее сообщалось, что в преддверии Международного женского дня запустили интерактивный спецпроект, посвященный женщинам, которые в годы Великой Отечественной войны заменили мужчин в шахтах, трудясь под землей по 10–12 часов в сутки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.