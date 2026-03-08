Запущен проект о подвиге женщин-шахтеров, который долго оставался в темноте

В преддверии Международного женского дня запустили интерактивный спецпроект, посвященный женщинам, которые в годы Великой Отечественной войны заменили мужчин в шахтах, трудясь под землей по 10–12 часов в сутки. Этот материал возвращает из забвения подвиг тех, кто долгое время оставался в тени истории, сообщает LIFE.ru .

Стране требовалось предельное напряжение сил не только на линии фронта, но и в глубоком тылу, где не слышно было выстрелов. Когда мужчины уходили на передовую, в забои спускались женщины — без необходимого опыта и длительной подготовки, преодолевая собственный страх и работая на пределе физических возможностей. Шахтерский труд и в мирное время считался тяжелым, а в военные годы к нему добавились пронизывающий холод, дефицит оборудования, ускоренное обучение и колоссальная ответственность за бесперебойное снабжение страны углем. Эти женщины за считанные недели осваивали сугубо мужские профессии, систематически перевыполняли планы и возглавляли бригады. Спецпроект LIFE.ru рассказывает о внутренней силе женщины на войне, которая проявлялась не в громких словах, а в каждодневном, изнурительном труде под землей.

«Спускаться в забой было крайне опасно, потому что современные технологические нормы не использовались. Были и очень серьезные инциденты, связанные с завалами. Все, что раньше ложилось на плечи мужчин, легло на плечи женщин. Они потом стали ветеранами труда, их наградили орденами, но это было действительно очень тяжелое время. Они совершили серьезный трудовой подвиг. „Фронт под землей: неизвестный подвиг женщин-шахтеров“ — отличный проект, о котором стоит рассказывать», — отметил депутат Государственной Думы от Кузбасса, политолог Олег Матвейчев.

Как свидетельствуют данные отдела военной истории Кемеровского областного краеведческого музея, уже к концу 1941 года количество женщин на кузбасских шахтах достигло 15,9 тысячи человек, причем более 2,6 тысячи из них работали непосредственно в забоях. К 1945 году доля женщин в шахтерской среде продолжала неуклонно расти: уголь был нужен фронту ежедневно, без выходных и отсрочек.

«Условия были достаточно тяжелые: шахты постоянно затапливались водой и зачастую приходилось работать чуть ли не по колено в воде. Опять же с начала войны увеличился рабочий день с 6 часов в сутки до 10-12 часов. Работа шла практически безостановочно. Также стоит отметить, что несмотря на то, что для женщин были организованы курсы по освоению той или иной шахтерской квалификации, курсы эти были ускорены, и отсутствие опыта работы на шахтах нередко влекло за собой весьма печальные последствия. Женщины нередко погибали в случае аварий на шахте. Согласно статистике, среди погибших шахтеров за годы войны 16% — это женщины», — сказал младший научный сотрудник отдела военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея Иван Ширшов.

Один из образов проекта — Александра Леонова, ставшая первой женщиной-забойщицей в Кузбассе и бригадиром молодежной бригады. Ее история повествует о профессии, которую приходилось постигать за считаные недели, когда времени на «привыкание» просто не было: необходимо было выполнять план и нести ответственность за всю бригаду.

«Женщины-шахтеры Кузбасса внесли огромный вклад в развитие угольной промышленности региона в годы Великой Отечественной войны. Александра Леонова стала символом стойкости, мужества и самоотверженности. С первых недель войны девушка работала откатчицей на шахте „Коксовая-1“ (г. Прокопьевск). Александра сформировала первую молодежную бригаду забойщиц и стала в 1,5-2 раза перевыполнять нормы выработки», — пояснила министр культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова. Александра Леонова на обложке. «Работница: журнал для женщин и семьи» 1942, № 14 / © Российская государственная библиотека (РГБ) Праздники в то нелегкое время тоже отмечали по-особенному.

«В честь 8 Марта Александра Леонова установила личный рекорд: за сутки она выполнила 329% сменной нормы», — добаила Акимова.

По словам губернатора Кузбасса Ильи Середюка, известный снимок Александры Леоновой, опубликованный в журнале «Работница» в 1942 году, стал символом масштабного явления — массового прихода на шахты женщин Кузбасса, зачастую совсем юных.

«Там они заменяли ушедших на фронт отцов, мужей и братьев, помогали государству в самый трудный момент его истории обеспечить углем военную промышленность. И тем самым приблизить Победу. К концу 1941 года более 2600 жительниц нашего региона, как и Александра, трудились непосредственно в забоях. Кроме того, женщины смогли заменить мужчин на многих управленческих и инженерных позициях, освоили сложные машины и механизмы. Их труд помог сохранить, а затем и увеличить объемы добычи кузбасского угля, ввести в эксплуатацию десятки новых шахт и штолен. Вот почему имена Александры Леоновой, Марии Косогоровой, Матрены Родионовой сегодня стоят в ряду героев Кузбасса. Для нас они — пример несгибаемой воли к Победе, на их подвиги мы равняемся, и о них рассказываем молодым поколениям кузбассовцев. Считаем важным, чтобы так было и в будущем», — подчеркнул Илья Середюк.

В 2011 году актер Дмитрий Дюжев посетил шахту «Талдинская-Западная» в Кузбассе. Он поделился своими впечатлениями о труде горняков и о людях, которые ежедневно спускаются под землю, осознанно принимая на себя весь риск.

«Шахтеры — это люди, которые работают с осознанным риском. Природа, слои, породы ведут себя самостоятельно, и человек оказывается в стихии. Глубина шахт уходит в такую даль, что понимаешь: по сути, спускаешься в пропасть. И может возникнуть ситуация, когда просто не будет возможности подняться наверх», — сказал он.

По словам актера, больше всего его поразили люди, работающие в шахте.

«Я встретил лица в угольной пыли — светились только глаза и зубы, но при этом чувствовался задор. Я заметил одну важную вещь: сотрудники шахты объединены, у них единый дух. Они команда и действуют сообща. У них нет страха — есть сила, адреналин и хорошее настроение, с которыми они выполняют свою работу», — сказал Дюжев.

С особым почтением Дмитрий говорит о женщинах, которые во время Великой Отечественной войны приходили работать в шахты, заменяя мужчин.

«Для меня образ женщины-шахтера тех лет — почти как образ святой Ксении Петербургской. Женщины, которые по своей природе созданы быть нежными, буквально „цветками“, становились примером мужества, мощи и силы. Женщины приносили в жертву себя и свою жизнь, исполняя долг перед Родиной и перед любимыми. Им удалось устанавливать рекордные показатели и показать, что это совсем не „слабый пол“. Это невероятно тяжелый физический труд», — рассказал Дмитрий Дюжев. Еще более суровыми были условия в заполярной Воркуте. Здесь стало особенно очевидно, что подвиг — это не единичный героический поступок, а повседневная работа, которую необходимо выполнять, даже когда силы на исходе. Ванда Барсукова ежедневно спускалась в забой, где к тяжести подземного труда добавлялись лютый мороз и полная изоляция от внешнего мира. Ее трудовые показатели достигали 139% от установленной нормы.

«Ксения Андреевна Пластинина и Ванда Модестовна Барсукова — две женщины-легенды, две судьбы, два примера невероятной силы. Наша гордость! Их имена навсегда вписаны в историю Республики Коми и всей страны как пример самоотверженности, ставшей залогом Победы в Великой Отечественной войне. На них равнялись многие воркутинки. Пока мужчины воевали, хрупкие девушки с кайлом и лопатой в руках добывали уголь для блокадного Ленинграда, где он был на вес золота. Ксения Пластинина и Ванда Барсукова ковали Победу в тылу, своим героическим трудом приближая долгожданный мир. Их подвиг останется вечным напоминанием о том, что в самые тяжелые времена люди способны на настоящее мужество и героизм», — отметил глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. На Урале инициатором создания первой женской шахтерской бригады выступила Екатерина Подорванова. Ее знаменитый призыв «Девушки — в забой!» стал ответом на острую нехватку рабочих рук. За этим энтузиазмом стояли напряженное обучение, жесткая дисциплина, невероятная выдержка и высокая производительность, которые принесли свои плоды. За годы войны Екатерина прошла путь от рядовой работницы до руководителя: совершенствуя организацию труда, она смогла сократить численность своей бригады на шесть человек, сохранив при этом прежние объемы добычи. В 1943 году она уже выступала на Всесоюзном совещании фронтовых угольных бригад в Челябинске.

Не менее удивительную карьеру сделала Ксения Пластинина, пройдя путь от горного десятника до начальника шахтоуправления № 2 в Воркуте. Она стала единственной женщиной, возглавившей целое шахтоуправление. На одном из вечеров в Центральной городской библиотеке Воркуты в 1966 году она произнесла фразу, которая стала лозунгом целого поколения: «Трудности были…, но мы и не думали жить без них, и побеждали».

Еще одна героиня, Мария Семенова, вместе со своими коллегами обеспечивала стабильную добычу угля, от которой напрямую зависела работа заводов и электростанций.

«Мы привыкли говорить о войне через передовую, но у страны был еще один фронт — под землей. В забоях, в темноте и воде, женщины делали работу, без которой не было бы ни заводов, ни поездов, ни топлива для фронта. Мы хотели вернуть этим женщинам голос и имя», — пояснила главный редактор Life.ru Марина Фещенко.

Собранные материалы легли в основу интерактивного проекта «Фронт под землей». На специальном лендинге можно проследить весь путь угля от забоя до линии фронта, а также пройти одну шахтерскую смену шаг за шагом — от спуска в клети до подъема на поверхность, чтобы воочию представить, в каких нечеловеческих условиях приходилось работать этим женщинам.

«Сегодня очень мало говорят о том, как и за счет чего мы одержали победу в Великой Отечественной войне. Ведь это был колоссальный труд в тылу. И женщины, подростки, они заменили мужчин тогда. Мне кажется важным говорить об этом сегодня, говорить как можно больше. Сейчас в условиях СВО миллионы людей заняты в гуманитарных миссиях, в волонтерском движении, они много чего делают. Но есть те, кто считает, что к ним вообще никоим образом не относятся ни экономика страны, ни жизнь государства — ничего. Мне кажется, этим людям стоит внимательнее смотреть такие материалы, как проект „Фронт под землей: неизвестный подвиг женщин-шахтеров“, ведь, по сути, это же их собственные бабушки там работали. И если они способны будут сделать какие-то для себя правильные выводы, то глобальную цель подобного рода просветительского проекта можно будет считать достигнутой», — подчеркнул историк, публицист, политолог Армен Гаспарян.