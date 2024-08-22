Глава Коми 2 минуты пытался попасть в баскетбольное кольцо на проверке школы

Глава Республики Коми Владимир Уйба две минуты пытался попасть в баскетбольное кольцо во время проверки новой школы в Эжвинском районе Сыктывкара, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как глава региона берет в руки баскетбольный мяч и начинает бросать в кольцо. После двух промахов к Уйбе подключается его окружение, однако и у них возникли трудности с попаданием в кольцо.

На исходе третьей минуты главе республики удалось забросить двухочковый и стать «игроком матча».

Ранее врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов начал говорить на английском языке, когда подчиненная заявила ему, что местные школьники не очень хорошо сдали ЕГЭ по этой дисциплине.