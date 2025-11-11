Глава Истры Татьяна Витушева рассказала о внедрении ИИ в систему образования округа

В муниципальном округе Истра для повышения качества образования и поддержки педагогов начали активно внедрять современные цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

С 1 сентября текущего года в пилотном режиме запущена платформа «Ассистент преподавателя». На первом этапе к работе с ней приступили 10% педагогов от каждой школы округа. Всего это 250 учителей из 17 образовательных комплексов и двух школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказали педагоги из Лицея города Истра, данный сервис помогает в решении как подготовительных, так и аналитических задач. «Ассистент преподавателя» позволяет эффективно готовиться к занятиям, разрабатывать планы уроков и подбирать учебные материалы.

Ключевая функция системы — углубленный анализ проведенных занятий. Учитель размещает запись урока в платформе, после чего ИИ проводит ее детальную оценку. Это обеспечивает объективную обратную связь, помогает выявить сильные стороны и зоны для профессионального роста, а также обращает внимание на нюансы, которые могли остаться незамеченными. Инструмент позволяет педагогам применять новые методики и объективно отслеживать динамику своего профессионального развития.

«Что важно, в настоящее время функционал сервиса продолжает развиваться и совершенствоваться. В планах — расширение его методических возможностей для более комплексной оценки педагогических приемов», — подчеркнула Татьяна Витушева.

Также с 15 октября педагоги получили доступ к новому сервису «Умный помощник учителю». Эта система способна автоматически проверять рукописные работы учащихся и предлагать рекомендованную оценку. Окончательное решение по выставлению отметки остается за преподавателем. Данный инструмент значительно снижает нагрузку на педагогов, высвобождая время для творческой работы и непосредственного взаимодействия с учениками.

Внедрение этих решений направлено на разгрузку учителей от рутины, повышение эффективности учебного процесса и создание современной образовательной среды.

Сегодня цифровая трансформация затрагивает многие сферы: транспорт, ЖКХ, энергетику, управление имуществом, благоустройство территорий. В целом в муниципалитете сейчас внедряются 14 инновационных решений, и по этому показателю Истра занимает первое место в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что почти все люди и учреждения в регионе на сегодня имеют широкополосный доступ к интернету. В том числе речь идет и о муниципальных, и государственных органах власти.

По словам главы региона, существует государственная программа, цель которой — обеспечение доступным интернетом и связью всех учреждений, прежде всего школ, больниц, библиотек. Губернатор считает, что такое положение в Подмосковье должно стать нормой.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — заявил Воробьев.