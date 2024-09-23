Глава Химок проверил ход реконструкции парка Толстого

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход работ по реконструкции парка Толстого. Специалисты обустраивают сеть тропинок и велодорожек, монтируют опоры освещения. Второй этап реконструкции зоны отдыха охватит 12 гектаров. Работы ведутся так, чтобы не ограничивать доступ отдыхающим.

«Пообщался с подрядчиком. Передал вопросы, которые задают жители в комментариях. Во-первых, экология. Еще раз акцентировал внимание на сохранении деревьев. Во-вторых, зона аттракционов. Мы демонтируем старые и установим новые, современные», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

В рамках первого этапа реконструкции парка Толстого специалисты обновили более 30 пешеходных дорожек и установили более сотни новых лавочек, обустроили велодорожки, новую детскую площадку, скалодром и веревочный парк. Также был запущен сухой фонтан с интерактивной подсветкой и открыто долгожданное для химчан колесо обозрения.

В настоящее время в округе работы по благоустройству ведут также в Химкинском лесопарке. На территории обустроят лыжероллерную трассу, системы водоотведения, очистят пруд и обустроят входные группы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.