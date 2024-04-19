Глава Химок принял участие в работе выездной администрации в Луневском

Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с представителями городских служб и ресурсных организаций провел прием жителей в рамках выездной администрации в поселении Луневское. Почти 70 человек обратились со своими вопросами.

«С начала года мы уже провели 16 выездных администраций во всех микрорайонах округа. Более 750 жителей пришли со своими предложениями и инициативами. Профильные управления приняли каждое обращение в работу», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Большая часть вопросов коснулась сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Также затронули тему безопасности дорожного движения.

Так, Елена Лельникова обратилась к главе с просьбой установки отбойника на участке дороги при въезде в деревню Исаково для ограждения памятника воинской славы от стихийной парковки. Вопрос будет вынесен на ближайшее заседание рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации.

«Формат выездной администрации позволяет вживую пообщаться с руководством округа и даже на месте положительно решить вопросы, как, например, наш», — сказала жительница деревни Исаково территориального управления Луневское Елена Лельникова.

Также с просьбой установить ограничительные знаки на движение грузового транспорта через поселок Лунево обратился местный житель Андрей Калашников. Администрация планирует разработать проект организации дорожного движения на новой территории, предусмотрев установку дорожных знаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.