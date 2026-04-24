Глава Химок Инна Федотова провела прием жителей 23 апреля

Личный прием жителей прошел 23 апреля в городском округе Химки под руководством главы муниципалитета Инны Федотовой. Обращения касались вопросов ЖКХ, социальной сферы и работы городских служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе встречи жители задали вопросы о ремонте подъездов, отключении горячей воды и работе лифтов в надземном переходе у ТЦ «Лига». Все обращения рассмотрели на месте, профильным службам дали соответствующие поручения.

«Я лично провожу каждый прием: на месте разбираем все детали, даю поручения профильным службам и отвечаю на все вопросы. Наша задача — не просто услышать, а решить проблему. Обращения жителей затрагивают самые разные темы — от ЖКХ до социальной сферы, — и каждое из них для нас важно, потому что за ним стоит человек, его комфорт и спокойствие», — отметила глава округа Инна Федотова.

Жительница дома №6 по улице Мельникова сообщила о необходимости ремонта подъездов. Работы уже ведутся, завершить их планируют до 30 июня. Также обсудили предварительное оповещение об отключении горячего водоснабжения — глава округа поручила наладить взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией.

Кроме того, подняли вопрос о работе лифтов в надземном переходе у ТЦ «Лига». Необходимые комплектующие заказаны, ремонт намерены завершить до 1 сентября.

Записаться на личный прием можно по телефону +7 (495) 572-73-38. Прием ведется в будни с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.