Глава Химок Елена Землякова вручила 11 юным жителям их первые паспорта

«Наш город славится крупнейшими предприятиями. И мы будем очень рады, если ребята свяжут свою будущую жизнь с Химками», — сказала Елена Землякова.

Участие в торжественной церемонии также приняли родители ребят.

«Для меня это очень важный торжественный день, потому что я получила паспорт. Это какая-то новая ступень в моей жизни, новые возможности, и я очень этому рада», — сказала юная химчанка Варвара Фатькина.

Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.