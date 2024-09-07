Глава Химок Дмитрий Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей

В честь Дня города глава Химок Дмитрий Волошин наградил выдающихся химчан — представителей разных профессий, а также вручил звание почётного гражданина округа. В этом году его удостоена директор Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» Элеонора Ашотовна Панова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня в Химках живет почти полмиллиона человек — врачи, инженеры, педагоги, строители. Своим трудом каждый вносит огромный вклад в наше общее процветание. И всех нас, людей разных возрастов и профессий, жителей разных улиц, объединяют общие чувства: гордость за подвиги наших героев — бойцов СВО; восхищение работой конструкторов космической отрасли; радость за победы спортсменов, восторг от успехов талантливых школьников и студентов», — обратился к химчанам Дмитрий Волошин.

За заслуги в развитии и популяризации спорта в Химках, звание почётного гражданина округа было присвоено Элеоноре Пановой. За ее плечами более двадцати лет руководства одним из самых популярных спортивных кластеров Подмосковья — Олимпийским учебно-спортивным центром «Планерная».

«Я глубоко тронута присвоением этого звания и благодарна всем, кто высоко оценил мой труд. Более полувека я живу, тружусь и работаю в этом замечательном округе. Занятия физической культурой и спортом — это не только здоровье нации, а прежде всего воспитание силы духа, любви к своему Отечеству, утверждение семейных ценностей. Почти 90 лет наш центр „Планерная“ решает эти задачи на химкинской земле», — сказала Элеонора Панова.

Почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева отметили сотрудников ТСК «Мосэнерго», братьев Ивана и Сергея Гринько, работников «Химкиэлектротранс» Алексея Терёшина и МКБ «Факел» Ольгу Воробьеву.

Кроме того, звание заслуженного работника промышленности Московской области присвоили заместителю начальника цеха НПО Лавочкина Василию Титкину. Заслуженным работником физической культуры, спорта и туризма Московской области признан директор спортивной школы олимпийского резерва № 1 Юрий Сорокин.

Знак Мособлдумы «За труды» вручили ведущему инженеру-технологу НПО Лавочкина Юрию Магонину, а почетную грамоту и благодарственное письмо Мособлдумы — преподавателю Сходненской ДШИ Марианне Грозовой и общественнице Ольге Кирилловой.

Также отметили военнослужащих, медиков, волонтеров, активистов, спасателей, сотрудников ЖКХ — всех, кто помогает развивать и делать Химки лучше день за днем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.