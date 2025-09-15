Глава городского округа Серпухов принял участие в форуме, посвященному Дню наставника

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 13 сентября принял участие в Дне наставника. Форум был проведен в Мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Герои Подмосковья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди 2400 кандидатов со всей России для участия был отобран серпухович Александр Шишкин. Потомственный военный, награжденный Орденом Мужества и медалью «За отвагу», имеет значительный опыт военной службы. После возвращения из зоны специальной военной операции Александр Шишкин занял руководящую должность в АО Серпуховский завод «Металлист». Отмечается, что благодаря спокойному характеру, искренности и аналитическому складу мышления, он легко вольется в любую управленческую команду.

На форуме были рассмотрены вопросы наставничества, формирования эффективных пар «наставник-ученик» и организации стажировок в органах местного самоуправления. Особое внимание было уделено обсуждению системной работы по поддержке участников специальной военной операции.

Планируется, что после завершения обучения для Александра Шишкина будет организована стажировка, которая поможет ему освоить новые навыки и компетенции, необходимые для работы в сфере управления.

