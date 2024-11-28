Глава Клина вошла в президиум совета муниципальных образований Подмосковья

Руководитель городского округа Клин Алена Сокольская вошла в президиум Совета муниципальных образований Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это решение было принято вчера, 27 ноября 2024 года в доме правительства Московской области на XI съезде совета муниципальных образований региона с участием правительства региона, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, областного парламента, глав городских округов и председателей советов депутатов муниципалитетов Подмосковья.

В ходе сезда его делегаты заслушали отчет о работе ассоциации за 3 года, избрали руководящий состав и президиум, наметили планы на 2025 год и подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе — с общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество».

Как отметила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, совет муниципальных образований доказал свою эффективность в качестве площадки для обмена опытом, тиражирования лучших практик и места генерации новых интересных и востребованных идей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.