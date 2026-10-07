Глава Электростали проверил содержание территорий и выслушал жителей

Главным приоритетом во время объезда стала подача отопления в многоквартирные дома. Филипп Ефанов пообщался с жителями, которые сообщили об отсутствии тепла в квартирах. Все службы работают в усиленном режиме. Тепло должно поступить во все дома городского округа до 10 октября.

Во время объезда проверили содержание дворов, дорог и общественных пространств, сбор мусора, уборку дорожного смета и опавшей листвы. Также оценили готовность парка «Авангард» к осенне-зимнему периоду. Необходимая техника и инвентарь полностью готовы к сезонным работам.

В поселке Новые Дома завершают замену внешних сетей теплоснабжения. Эти работы не влияют на подачу тепла в квартиры.

Все обращения, поступившие от жителей во время объезда, зафиксированы и будут проработаны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.