Глава Электростали проверил дворы и мемориал 5 мая

Глава Электростали Филипп Ефанов 5 мая провел еженедельный объезд территорий округа и оценил содержание улиц, дворов и общественных пространств. Он также проверил готовность мемориального комплекса к празднованию Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе объезда руководитель округа проверил текущее состояние городских территорий и рассмотрел обращения жителей. Особое внимание он уделил содержанию улиц, дорог, дворов и общественных зон.

Глава округа посетил адреса, по которым в последнее время поступали обращения. На проспекте Ленина он встретился с жительницами многоквартирного дома, которые попросили организовать дополнительные парковочные места во дворе. Предложенную территорию обследуют для принятия решений и выполнения необходимых работ.

Также проверка прошла на территории у железнодорожной платформы «Машиностроитель». Здесь выявили нарушения в содержании общественного пространства. Вопрос уборки и наведения порядка взят на контроль.

Перед празднованием Дня Победы Филипп Ефанов осмотрел мемориальный комплекс, где пройдут торжественные мероприятия. Традиционная проверка позволяет убедиться, что места памяти полностью готовы к проведению церемоний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.