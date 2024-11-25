Глава Дубны поздравил жен и матерей участников СВО с Днем матери

В этом году по поручению главы городского округа Дубна Максима Тихомирова его заместители, депутаты совета депутатов и члены партии «Единая Россия» поздравили жен и матерей участников специальной военной операции с Днем матери. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

День матери — это время не только для радости, но и для поддержки тех, кто находится вдали от родных. Глава городского округа Дубна Максим Андреевич всегда проявляет активное участие в жизни членов семей участников СВО, лично поздравляя их с праздниками и поддерживая в трудные моменты. Он всегда готов оказать необходимую помощь и внимание тем, кто этого особенно нуждается. Дубненцы регулярно собирают гуманитарную помощь (собирают продукты первой необходимости, маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания) и передают на линию фронта, а также помогают жителям Курской и Белгородской области. Здесь стоит отметить, что в работу включились все и жители наукограда и руководители предприятия и организаций, в том числе оборонного комплекса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.