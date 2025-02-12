Глава Домодедова обсудила с бизнесом вопрос подготовки округа к 80-летию Победы

Глава Домодедово Евгения Хрусталева провела совещание со средним и крупным бизнесом по вопросу подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как подчеркнула Евгения Михайловна, в преддверии такого важного праздника администрация проводит большую работу с предпринимателями.

В честь 9 мая весной будет украшена территория городского округа. Бизнесу предлагается также принять участие в праздничном оформлении, украсить в едином стиле свои здания и прилегающую территорию, а также провести субботники.

«Впереди великий праздник и мы хотели бы, чтобы наш округ встретил его красивым, с тематическими украшениями. Среди сотрудников тоже важно провести приуроченные к празднику мероприятия, почтить память воевавших. Чтобы сплотить коллектив вокруг большой Победы. Напомнить, что мы никому не дадим переписать нашу историю: Великую Отечественную войну выиграл советский народ ценою жизни 26,6 млн человек», — сказала Евгения Хрусталева.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.