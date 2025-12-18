Глава Богородского округа встретился с семьями погибших воинов в Ногинске 17 декабря

В Ногинске 17 декабря прошла встреча главы Богородского округа Игоря Сухина с семьями воинов, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, «горячих точках» и зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Богородского г.о.

Мероприятие состоялось в Районном Доме культуры и было посвящено памяти героев, отдавших жизнь за Родину. На встречу пригласили матерей, отцов и жен погибших, а также представителей Совета ветеранов, организации «Боевое Братство», общественных и молодежных объединений, депутатов, воинов Ногинского гарнизона, юнармейцев и кадетов.

Глава округа Игорь Сухин выразил благодарность родным погибших за стойкость и воспитание патриотов, несмотря на тяжелую утрату. Он также отметил вклад руководителей учреждений, предприятий и неравнодушных жителей, которые поддерживают семьи героев.

В завершение встречи артисты и творческие коллективы выступили для гостей, подчеркнув значимость памяти о павших защитниках Отечества и уважение к героическому прошлому страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.