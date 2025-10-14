Глава Балашихи осмотрел ход капремонта школы № 18

Подрядчик уже приступил к демонтажным работам внутри школы и на кровле. На объекте трудятся более 20 человек.

«Школа давно требовала обновления, и мы обратились к Правительству Московской области с предложением о включении ее в программу капитального ремонта. Здание ждет перепланировка для создания полноценного пищеблока, расширение спортивного зала и медицинского блока, а также благоустройство прилегающей территории», — отметил Сергей Юров.

В рамках капремонта проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники. Обновят фасад и кровлю, закупят новую мебель и оборудование.

«Мы с нетерпением ждем возвращения в обновленную школу. После завершения ремонта у нас также появится большой тир, в котором смогут тренироваться ученики кадетского класса», — поделилась директор школы № 18 Елена Васильева.

Работы в школе № 18, основанной в 1968 году, проведут по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».